Malagò su elezioni Figc: "Abodi canidato? Possibile"

Roma, 28 gen. (askanews) - "Abodi candidato? Non so dire se sarà necessariamente lui il candidato perché non c'è ufficializzazione ma posso dire che è un'ipotesi possibile". Risponde così il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell'assemblea elettiva della Lega nazionale dilettanti, sulla prossima elezione sul presidente della Federcalcio, dove proprio ieri, l'attuale presidente Carlo Tavecchio ha ufficializzato la sua ricandidatura. Il numero uno dello Sport però è più preoccupato sulla governabilità della Federazione per il prossimo quadriennio: "Siamo tutti d'accordo che nei prossimi quattro anni ci sono tante cose da fare e io ho il dovere di dire, a prescindere da chi verrà eletto, che qualsiasi cosa fatta solo con il 51% del Consiglio Federale, sarà certamente più complicato. Ma purtroppo la situazione è questa e non possiamo fare altro che rispettare". Ieri Malagò ha preso parte, per la prima volta da quando è presidente del Coni, in Consiglio Federale: "Ieri in Consiglio ho fatto un discorso: se ci sono delle componenti che sono dell'idea di sostenere una governance diversa, non lo si può che rispettare. Non solo è legittimo ma è anche giusto, sportivamente parlando".