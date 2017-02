Roma, 23 feb. (askanews) - Il "caso" creato da Tifanny Pereira da Abreu, la pallavolista diventata donna con un intervento e da poco schierata dalla Golem Palmi, nel campionato di A2, con ottimi risultati è un "argomento chiuso", perché a riguardo "esistono dei parametri che devono essere assolutamente verificati". o ha sottolineato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa su 'I numeri della pratica sportiva in Italia', presentata oggi al Salone d'Onore del Coni a Roma

"Il Cio", ha detto Malagò, "ha emanato una normativa sulla quale ci sono dei parametri che devono essere assolutamente verificati", normativa che il Coni deve ovviamente recepire, "Sono delle soglie, prescrizioni di carattere numerico, sotto le quali non c'è nessun problema. Si parla di livelli di testosterone, in buona sostanza. Sopra, oggettivamente, non è che non si può fare, è doping".

"Di conseguenza l'argomento è chiuso e non c'è da agitarsi troppo", ha concluso il presidente del Coni, "Se gli elementi sono stati verificati, credo che non solo non se ne debba parlare, ma bisogna anche chiedere scusa a questa persona. Nel caso contrario, è chiaro che ci sono delle situazioni che, per prescrizioni sulla normativa antidoping, non possono andare bene".