Malagò: "Favorevole al boxing day con più partite spalmate"

Roma, 16 gen. (askanews) - "Sono assolutamente favorevole al boxing day in Serie A, al 100%". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine di un evento in una scuola romana. "Salvo il giorno di Natale - continua - mi sembra una cosa di buon senso". Malagò poi approfondisce "se la devo dire tutta, credo sia importante anche di dover giocare nell'arco della giornata, a mezzogiorno, le due, le cinque del pomeriggio". Da Malagò anche uno sguardo al campionato che "è diventato aperto". "Ora al vertice c'è un campionato nel campionato - ha aggiunto il presidente del Coni a margine di un evento in una scuola romana. Mi dispiace non succeda lo stesso in basso. Tra l'altro molte squadre di vertice stanno facendo un record di punti perché le formazioni che lottano per la retrocessione fanno fatica". Complimenti anche a Totti, "Lui è uno spot per il calcio in assoluto, un eroe positivo come sono tutti questi ragazzi che stanno emergendo", Gagliardini e Chiesa. Infine una battuta sulle analogie tra lo stadio della Roma e la rinuncia alle Olimpiadi del 2024. "Non mi sembra. Mi sembra che stavolta il comune stia parlando e si stia confrontando, mentre noi non abbiamo avuto la fortuna di parlare della candidatura"