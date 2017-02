Magic Johnson torna ai Lakers come consigliere

Roma, 3 feb. (askanews) - Con gli "angeli" ha vinto cinque titoli Nba giocando indinterrottamente dal 1979 al 1991 e per 26 gare nel 1996. Oggi I Los Angeles Lakers riabbracciano Magic Johnson. Il 57enne ex fuoriclasse gialloviola è tornato a Los Angeles nelle vesti di consulente della proprietaria Jeanie Buss che "assisterà in tutte le aree legate al basket e agli affari". Dovrà consigliare la proprietà su tutte le questioni legate agli affari e al basket, collaborare con lo staff tecnico, valutare e fare da mentore ai giocatori, capire i bisogni futuri della franchigia e aiutare la proprietà a determinare il miglior percorso di crescita e successo. Ormai sparita dal vertice del campionato da un bel po', è una delle peggiori squadre del campionato in corso con un record di 17 vittorie e 35 sconfitte. "Farò quanto in mio potere per aiutare i Lakers a tornare nel posto che spetta loro: l'elite NBA" ha detto Johnson vicepresidente onorario fino allo scorso anno e possedeva anche delle azioni della società, poi vendute nel 2010.