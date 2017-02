Madrid, Maradona litiga con giornalista: "Se ti prendo ti rovino"

L'ex Pibe de Oro in città per ottavi Champions tra Real e Napoli

Roma, 14 feb. (askanews) - Momenti di tensione ieri a Madrid tra Diego Armando Maradona e un giornalista. L'ex Pibe de Oro, che si trova nella capitale spagnola per assistere alla sfida tra il Real ed il Napoli valevole per gli ottavi di Champions, ieri sera a cena ha provato ad evitare i microfoni di un cronista spagnolo che poi lo accusa di avergli rifilato un colpo. Maradona però non ci sta e rivendica il diritto di parlare tranquillamente con i suoi familiari, smentisce il colpo e poi gli dice:"io non ti ho colpito e ricordati se ti prendo ti rovino".