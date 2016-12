Lulic squalificato 20 giorni per frasi contro Rudiger

Roma, 22 dic. (askanews) - Il tribunale federale ha multato con 10mila euro e 20 giorni di squalifica, a partire da domani, Senad Lulic per le parole rivolte a Rüdiger dopo il derby. La motivazione del tribunale federale è per ricordare a un avversario di colore che "fino a poco tempo fa vendeva calzini e cinture a Stoccarda e adesso fa il fenomeno" non è una frase contenente elementi razzistici. Lulic, che ha potuto giocare contro l'Inter e salterà Lazio-Crotone, potrà tornare in campo il 15 gennaio con l'Atalanta.