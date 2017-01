Luce non pagata per 880mila dollari, si è spento il Maracanà

Roma, 27 gen. (askanews) - Il Maracana è rimasto al buio. L'azienda energetica locale ha deciso di staccare la spina e togliere la corrente elettrica dallo storico impianto di Rio de Janeiro lamentando debiti accumulati per 2,8 milioni di reales (881.000 dollari). Le fatture non pagate sono a carico del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di Rio 2016. Secondo il quotidiano "O'Globo" che ha svelato anche le pessime condizioni in cui versa l'impianto, il consorzio amministratore dello stadio, Maracana S.A., controllato quasi interamente dalla società di costruzioni Odebrecht, non vuole riprendere in gestione lo stadio proprio per la situazione in cui è statio riconsegnato. Tutto ciò nonostante sul consorzio penda un ordine del tribunale giudiziario che chiededi recuperare lo stadio con la minaccia di imporre una multa equivalente a 62.000 dollari al giorno. Ma lo stadio è ormai decadente con problemi sugli spalti, nelle strutture, sul campo di gioco.