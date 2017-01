Roma, 20 gen. (askanews) - Lo hanno preso per vincere e lui sente questa responsabilità fino in fondo. Jorge Lorenzo in sella alla Ducati per la prossima stagione per portarla al titolo mondiale. "Non mi aspettavo tutto questo amore e questa passione, penso che solo in un'azienda come questa si possa capire una frase come "Benvenuto in famiglia" le sue parole a Bologna in occasione della presentazione della nuova Ducati. "Sono nervoso più che in gara - ha proseguito - L'obiettivo 2017? Se uno è stato campione del mondo non può sperare di meglio. Abbiamo il talento, il potenziale e la fantasia per migliorarci. Se saremo così forti arriverà anche il risultato che ci aspettiamo". Stupito dalla Desmosedici versione 2017. "La stabilità e la guidabilità della moto mi hanno sorpreso. Pensavo fosse più nervosa e invece è docile. Sono contento. Dopo nove anni di Yamaha la potenza di questa moto è stata uno shock con una accelerazione spettacolare. In gare come Qatar, Mugello e Austria abbiamo un grande potenziale. Per vincere però occorre andare forte in tutti i circuiti". Carico e determinato anche Andrea Dovizioso: "Bisogna partire con ambizioni ma è sempre complicato fare proclami. Il feeling c'è, il desiderio non è in discussione. Quando si arriva in vetta allo sviluppo della moto e ci si gioca dei risultati, poi tirare fuori gli ultimi dettagli per vincere è la cosa più difficile. Prima prendevamo secondi, ora ci giochiamo le vittorie. Possiamo provarci".