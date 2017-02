Lo show con un giro d'affari di oltre 600 milioni di dollari

Roma, 3 feb. (askanews) - Il Super Bowl o il "Super Sunday" come lo chiamano gli americani non è solo una finale ma una vera e propria festa nazionale. Il match conclusivo della stagione del football americano con gli oltre 110 milioni di telespettatori e 5mila media accreditati da tutto il mondo è ormai uno show intercontinentale a tutti gli effetti. E' da anni uno degli eventi sportivi più visti al mondo, che permette alla NFL, e non solo, degli introiti da capogiro. Basti pensare che per la finale di quest'anno, la 51esima, che vedrà contro i New England Patriots e gli Atlanta Falcons che si sfideranno nella notte tra sabato e domenica (in Italia), uno spot tv di 30 secondi costa ben 5 milioni di dollari. Soldi spesi bene visto che l'incontro calamiterà davanti agli schermi circa 180 milioni di persone. Sono circa 80mila, invece, i tifosi presenti sugli spalti. La cinquantesima edizione ha creato un giro d'affari tra pubblicità e diritti tv di 620 milioni di dollari e anche quest'anno si dovrebbe sfondare la quota di 600 milioni di dollari. A Houston però, dove si giocherà l'incontro, si prevede un flusso di circa un milione di persone che si alternerà in città per seguire alcuni degli eventi di contorno che iniziano 10 giorni prima della finalissima, mentre per il giorno della gara sono previsti circa 140mila tifosi che saranno tenuti a 'bada' da ben 10mila volontari che lavoreranno all'evento. (segue)