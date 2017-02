Le nomination agli Oscar portano incassi in sala anche in Italia

Roma, 8 feb. (askanews) - La febbre da Oscar come sempre porta incassi in sala anche in Italia, aspettando la cerimonia prevista per la notte del 26 febbraio hanno già incassato al 6 febbraio (dati Cinetel) tra i titoli candidati al miglior film : "La La Land" 4.4 milioni di euro, "Lion - La strada verso casa" 3.8, "Arrival" 2.5 e "La Battaglia di Hacksaw Ridge" 1.2.

Tra i film che hanno ricevuto nomination nelle altre categorie hanno incassato : "Sully" 6.9 milioni di euro, "Passengers" 5.1, "Allied - Un'ombra nascosta" 4.7, "Florence" 2.8, "Animali notturni" 2.1, "Silence" 1.6 e "Captain Fantastic" 1 milione di euro.

Tra i titoli-blockbuster candidati nelle categorie tecniche hanno incassato : "Animali fantastici e dove trovarli" 14.9 milioni di euro, "Oceania" 14.1, "Suicide Squad" 12.1 e "Rogue One: A Star Wars Story" 10.2.