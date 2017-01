Roma, 19 gen. (askanews) - Negli ottavi di finale della Coppa Italia la Lazio ha battuto 4-2 il Genoa allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Inzaghi avanti con Djordjevic e Hoedt, poi la rimonta firmata Pinilla e Pandev. Nella ripresa segnano i nuovi entrati Milinkovic e Immobile che chiudono definitivamente il match. Martedi' 31 gennaio i biancocelesti giocheranno i quarti di finale a San Siro contro l'Inter. "Il difficile verra' adesso, non siamo piu' una sorpresa ma abbiamo l'obbligo di provarci fino alla fine, sappiamo che e' difficile ma abbiamo dimostrato di poterci stare e vogliamo rimanere li' in alto". Così il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi non si accontenta. "L'obiettivo - dice a Raisport - e' cercare di fare sempre bene, 40 punti in 20 partite sono tanti, va fatto un plauso a questi ragazzi: a inizio luglio nessuno pensava che la Lazio facesse cosi' tanti punti e ce ne manca anche qualcuno". "Mi dispiaceva per i ragazzi aver finito il primo tempo 2-2, avevamo fatto un ottimo primo tempo giocando molto bene a calcio ma in un black out di 4 minuti abbiamo preso due gol, il Genoa non ha fatto sconti. Avevamo mollato un po' ma siamo stati bravi a rimettere in sesto la gara nella ripresa. Ma e' qualcosa che ci servira' per il futuro, non si puo' abbassare la guardia".