Lady Bonucci chiarisce: "Mie parole travisate"

Roma, 6 gen. (askanews) - Parziale marcia indietro di Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci che dopo il duro attacco ai tifosi della Juve troppo invadenti con lui ed il marito, sul suo profilo Instagram scrive: "Le mie parole sono state travisate. Sono io la prima a invitare mio marito a fermarsi coi tifosi... Ma sono stanca della gente maleducata, della gente che mi suona in mezzo alla notte a casa, della gente che mi spintona per avvicinarsi a mio marito, della gente che fa cadere mio figlio... Non ho attaccato i tifosi, ma solo quelli maleducati". Non più tardi di un giorno fa aveva apostrofato questi ultimi sempre su Instagram: "Mi avete stufato, io sono io, lui è lui: io non organizzo incontri e non faccio da cameraman".