La Sauber F1 ufficializza ingaggio di Pascal Wehrlein

Roma, 16 gen. (askanews) - Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson saranno al volante della Sauber per il Mondiale 2017 di F1 che avrà inizio in marco a Melbourne. La scuderia svizzera ha reso noto in un comunicato di avere ingaggiato il 22enne tedesco come pilota ufficiale per la prossima stagione che prenderà il posto del brasiliano Felipe Nasr. Al suo fianco lo svedese Marcus Ericsson, confermato dalla Sauber. "Sono molto felice di essere una parte della F1 Team Sauber per la prossima stagione di Formula Uno - ha detto Sauber - Si tratta di una nuova sfida in una nuova squadra, e io sono davvero entusiasta e impaziente di questa nuova avventura. Il nostro obiettivo è quello di affermarci a metà classifica conquistando punti con regolarità. Detto questo, io farò del mio meglio per sostenere Sauber. Ora non vedo l'ora di incontrare tutta la squadra e per affrontare i preparativi per la stagione 2017".