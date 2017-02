La Lazio vince in rimonta, Inzaghi: "Grandi ragazzi"

Roma, 19 feb. (askanews) - Vittoria in rimonta per la Lazio a Empoli nel terzo anticipo della 25esima giornata di Serie A. Al gol segnato da Krunic al 67' hanno risposto Immobile al 68' e Keita all'80'. "Sono molto contento della prestazione, il primo tempo è stato ottimo - ha detto l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi a fine gara - L'unico neo è che avremmo dovuto segnare un paio di gol, perché poi come spesso capita si viene puniti al primo tiro e così è stato. I ragazzi sono stati bravi a ricompattarsi e trovare la vittoria. Keita è un valore aggiunto, l'Europa? Siamo lì e vogliamo restarci".