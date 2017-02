La Fiorentina travolge l'Udinese, Sousa: "Gruppo fantastico"

Il futuro? "Dipende dal presente, come sempre in carriera"

Roma, 12 feb. (askanews) - Vittoria della Fiorentina al 'Franchi' nel secondo anticipo della ventiquattresima giornata del campionato Serie A. I viola si sono imposti sull'Udinese per 3-0 con le reti di Borja Valero, Babacar e Bernardeschi su rigore. La squadra di Sousa sale a 40 punti, quella di Delneri resta a 29. "Sono soddisfatto - il commento di Paulo Sousa al termine del match - questo è un gruppo straordinario che ha sempre il giusto atteggiamento. Onora sempre la maglia, anche se a volte ci sono partite, come a Roma, in cui si molla qualcosa a livello mentale. Ma sono partite che nell'arco di una stagione capitano. Stiamo lavorando sulla continuità di rendimento, ma dobbiamo continuare a crescere, possiamo farlo. Soprattutto sull'aspetto caratteriale. Questo è l'unico modo per evidenziare le qualità che abbiamo. Contro l'Udinese abbiamo fatto una partita seria: gli avversari erano forti fisicamente e stavano attenti a coprire le nostre verticalizzazioni. C'era bisogno di maturità da parte nostra e grande gestione dei momenti". Il futuro? "Dipende dal presente, come ho fatto in tutta la mia carriera"