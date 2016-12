La Copa Sudamericana 2016 consegnata alla Chapecoense

Il trofeo assegnato in memoria delle vittime della sciagura aerea

Roma, 22 dic. (askanews) - Tanta commozione a Luque, in Paraguay, dove il presidente della Chapecoense, Plinio David De Nes Filho, ha ricevuto la Copa Sudamericana 2016, assegnata alla memoria delle vittime della sciagura aerea del 28 novembre. Prima della premiazione un video ha ricordato i calciatori rimasti uccisi nell'incidente che ha causato la morte di 71 persone. I ragazzi della Chapecoense, che militava nella serie A brasiliana, erano su quell'aereo proprio per andare in Colombia e disputare la finale della Copa Sudamerica.