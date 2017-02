L'italiana Sportito sbarca in Premier, accordo con il Burnley FC

Roma, 3 feb. (askanews) - Adidas, Emirates e Nike: il campionato più seguito e ricco al mondo ha sempre attirato consistenti investimenti da importanti brand internazionali ed ora, per la prima volta nella stagione 2016/2017, può registrare la presenza anche di un rappresentante del business cento per cento italiano. A tingere d'azzurro il cielo d'Inghilterra è la start up Sportito, piattaforma di Daily Fantasy Sport recentemente lanciata dalla società ASAP Italia, che ha ufficializzato il suo accordo di sponsorship con il Burnley FC. Lo ha fatto, non a caso, proprio in occasione della partita che lo storico club inglese, membro fondatore della Football League nel 1888, ha giocato contro i ragazzi del Leicester City, i campioni in carica che, guidati da Mister Ranieri, la scorsa stagione sono riusciti a scrivere una pagina memorabile della storia del calcio britannico. L'obiettivo è investire sullo sviluppo, in Europa, dei Daily Fantasy Sport, attraverso giochi di abilità come Sportito. "I Daily Fantasy Sport, molto popolari negli Stati Uniti, rappresentano il futuro del gaming anche in Europa, dove il fenomeno è altrettanto importante - dichiara Riccardo Mittiga, CEO di Sportito. Il motivo per cui abbiamo scelto il Burnley? E' una realtà che ci somiglia molto, a partire dal suo logo: l'ape, simbolo a cui gli abitanti della città tengono molto, rappresenta l'industriosità del Lancashire, la stessa che caratterizza noi, il nostro team e il nostro modo di fare impresa"