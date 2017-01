L'Inter vince in rimonta a Udine, doppietta di Perisic

Sotto con Jankto i nerazzurri ribaltano in zona cesarini

Roma, 8 gen. (askanews) - L'Inter soffre nel primo tempo ma grazie a una doppietta di Perisic ottiene la quarta vittoria consecutiva (1-2). Udinese in vantaggio al 17' con Jankto che in area riceve palla da Fofana e solo davanti ad Handanovic non sbaglia. Pareggio dell'Inter a 47' del primo tempo cross basso di Icardi, di prima intenzione Perisic con il sinistro infila Karnezis sul primo palo. Gol partita all'87': calcio piazzato di Joao Mario, colpo di testa vincente di Perisic.