L'Inter batte il Chievo in rimonta, esordio per Gagliardini

Roma, 15 gen. (askanews) - L'Inter batte 3-1 il Chievo in rimonta nel secondo anticipo della 20esima giornata di Serie A. Al Meazza gialloblù in vantaggio al 34' con Pellissier, nerazzurri sul pari al 24' della ripresa con Icardi e sul 2-1 con Perisic al 40'. Nel Rrecupero a segno anche Eder per il definitivo 3-1. La squadra di Pioli sale a quota 36 affiancando il Milan al quinto posto. Debutto dal primo minuto per Gagliardini. "Il primo gol in A non sarebbe stato troppo - ha detto il giocatore ex Atalanta - Ho vissuto tante emozioni in questa settimana ma sono contento per il successo che ci permette di proseguire nella striscia di vittorie. Appena sono entrato negli spogliatoi ho letto i nomi di giocatori che hanno fatto la storia, poi quando sono entrato in clima partita non ci ho fatto piu' caso. Esordire in questo stadio con una vittoria importante, dopo una rimonta, e' stata una cosa bellissima". Cinque vittorie consecutive, addirittura sei in casa, come non succedeva dal 2011. Soddisfatto Stefano Pioli: "La squadra ora ha capito che deve sacrificarsi: abbiamo capito che solo il duro lavoro ti può portare a risultati continui. Ora dobbiamo solo continuare a insistere e, per puntare alle prime posizioni, dobbiamo fare tanti punti e dobbiamo alzare ancora il livello delle nostre prestazioni. Se è un'Inter da Champions? Non guardo la classifica, è un'Inter che deve correre tanto"