L'ambizione di Nadal: "Mi piacerebbe essere presidente del Real"

Roma, 8 feb. (askanews) - Appena dieci giorni fa, domenica 29 gennaio, ha giocato una storica finale degli Australian Open con il rivale di sempre Roger Federer, cedendo solo in cinque set, per cui il momento di dire basta non è ancora arrivato, ma Rafa Nadal un pensiero al futuro da ex tennista lo fa già. Impegnato a La Coruna per un evento promozionale di uno dei suoi sponsor, il campione spagnolo ha ribadito la sua passione per il calcio e per il Real Madrid e ha ammesso: "Un giorno mi piacerebbe essere il presidente dei blancos. Non adesso" - ha spiegato Rafa (nella foto federtennis) - "anche perché stiamo benissimo con Florentino Perez che è un grande presidente e non credo che adesso il club abbia bisogno di me. Non si può mai sapere cosa succederà in futuro, ma amo il calcio, il Real Madrid è il mio club, l'idea di fare il presidente è più un'utopia che altro, ma se mi chiedete se mi piacerebbe farlo allora la risposta è sì".