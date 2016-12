Kvitova torna a casa. Lascia l'ospedale dove è stata operata

Roma, 23 dic. (askanews) - Petra Kvitova, due volte campionessa di Wimbledon, sarà dimessa oggi dall'ospedale dove è stata operata alla mano sinistra, ferita a seguito di un'aggressione con un coltello nella sua casa di Prostejov, martedì. Lo riporta il sito internet della Bbc. La 26enne tennista ceca, attualmente numero 11 del ranking mondiale, dovrà rinunciare all'attività per almeno sei mesi, secondo quanto dichiarato dal medico che ha effettuato l'intervento chirurgico ai tendini e ai nervi della mano con cui impugna la racchetta, dopo che uno sconosciuto si è introdotto nella sua abitazione per un tentativo di rapina e l'ha aggredita. Kvitova dovrà trascorrere quattordici giorni di riposo assoluto a letto e poi si sottoporrà a un lungo processo di riabilitazione. Petra ha dichiarato di considerarsi fortunata ad essere ancora viva: oggi incontrerà per la prima volta la stampa dopo il drammatico episodio.