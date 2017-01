Kristoffersen vince lo slalom di Adelboden, Moelgg secondo

Ventesimo podio in carriera per l'azzurro

Roma, 8 gen. (askanews) - Il norvegese Henrik Kristoffersenk torna marziano e rifila quasi due secondi a tutti gli avversari per vincere lo slalom di Adelboden. Ma fra i marziani c'è ancora Manfred Moelgg, ancora sul podio dopo la splendida vittoria di Zagabria. Grande prima manche per Moelgg, che si piazza secondo a soli 38 centesimi da Kristoffersen e mette in cascina buona parte del bottino. Poi nella seconda, arrembante manche, con un Marcel Hirscher risalito fino al podio dopo il sesto posto nella nebbia della prima parte, Moelgg è bravissimo nell'attaccare il bersaglio grosso, non farsi intimidire dalla situazione, certo dei suoi enormi mezzi e piazzarsi così davanti all'austriaco e alle spalle del norvegese per il podio numero 20 della sua lunga e splendida carriera. Si stringono le maglie della classifica di specialità che vede al comando la diarchia Hirscher-Kristoffersen, a pari punti a quota 360, seguiti a soli 34 punti di distanza proprio da Manfred Moelgg. E il mese di gennaio, quello dello slalom, è solo cominciato.