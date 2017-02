Kondgobia per il parigino pestato: "Giustizia per Theo"

Roma, 8 feb. (askanews) - Il centrocampista francese dell'Inter, Geoffrey Kondogbia, ha lanciato su Twitter un appello in sostegno di Théo, il giovane parigino pestato e violentato dalla polizia e ora in un letto d'ospedale. "Giustizia per Theo" ha scritto su Twitter Kondgobia al ragazzo che indossa la maglia dell'Inter nella foto rilasciata in occasione della visita del presidente francese Francoise Hollande. L'Inter, dal canto suo, ha invitato il giovane a Milano per assistere a una partita con visita annessa ad Appiano Gentile per l'allenamento della squadra di Pioli e divisa ufficiale della squadra. "Abbiamo contattato Théo per dirgli che, quando starà bene, sarà nostro ospite a San Siro per vestire la nostra maglia con un sorriso. #FCIM" ha scritto la società su Twitter