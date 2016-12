Khedira: "Alla Juventus organizzazione come in Germania"

Roma, 27 dic. (askanews) - Parole d'amore alla Juventus per Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild, parla della sua avventura in bianconero: "Alla Juventus mi trovo molto bene, mi sembra di essere in Germania. Tutto viene gestito con precisione e puntualità, un'esperienza diversa da quella di Madrid - ha spiegato il centrocampista della Juventus -; mi ritengo fortunato ad aver giocato in Spagna e in Italia: imparare diverse culture è bellissimo". Infine racconta i suoi progetti per il futuro: "Mi vedo negli Stati Uniti o in Nuova Zelanda, un posto sicuramente particolare".