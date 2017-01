Roma, 20 gen. (askanews) - "Resto alla Fiorentina, è una mia decisione. Voglio giocare in Italia, continuando a farlo nel club in cui sono stato per 2 anni e in cui mi trovo bene". C'è chi dice no ai soldi della Cina e Nikola Kalinic in un'intervista rilasciata al croato Sportske Novosti e confermata dalla Fiorentina ha ufficializzato la sua decisione di voler restare in viola rifiutando un ingaggio di 48 milioni in quattro anni che gli era stato offerto dal Tianjin Quanjian. "C'è stata un'enorme pressione sul mio trasferimento - sottolinea - tutti mi spingevano lì, la stampa è come se si fosse voluta sbarazzare di me. Non ho mai detto a nessuno in alcun momento di voler andarmene, e non ho mai parlato direttamente con i cinesi, non so neanche quanto abbiano offerto per me alla società. Mi piace Firenze e rimango qui, non prendo i 12 milioni di euro dei cinesi".