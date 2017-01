Juventus, ufficiale l'acquisto di Mattia Caldara dall'Atalanta

Roma, 12 gen. (askanews) - È ufficiale: la Juventus ha acquistato Mattia Caldara dall'Atalanta, ventiduenne nato a Bergamo, che dal 2018 al 2021 vestirà i colori bianconeri. L'annuncio arriva direttamente sul sito ufficiale della società di Torino, attraverso un comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di 15 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 6 milioni di euro al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2021". "Contestualmente - continua il comunicato - Juventus ha sottoscritto con l'Atalanta un accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2018 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con un premio di valorizzazione a favore dell'Atalanta di massimi 4 milioni di euro al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".