Juventus: Stephan Lichtsteiner rinnova per un'altra stagione

Roma, 2 feb. (askanews) - Stephan Lichtsteiner rinnova con la Juventus per un'altra stagione. Il difensore svizzero, in scadenza a giugno, ha prolungato fino al 2018 esercitando così l'opzione per prolungare di un'altra stagione il legame con lo svizzero. Ieri la Juventus ha inserito Lichtsteiner nella lista Champions League dopo averlo escluso in quella di settembre.