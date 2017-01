Juventus, Simone Zaza ad un passo dal Valencia

Roma, 12 gen. (askanews) - Manca ormai pochissimo per il passaggio di Simone Zaza al Valencia. L'attaccante, rientrato alla Juventus dopo la non felice esperienza in Inghilterra con il West Ham, ha incontrato a Milano i dirigenti del club spagnolo per limare gli ultimi dettagli. La trattativa sta andando avanti senza intoppi e, secondo Sky Sport, ormai mancherebbero solo le firme per sancire l'accordo. Zaza è reduce da un'esperienza molto deludente in Inghilterra con la maglia del West Ham.