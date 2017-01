Juventus, Rugani: "Carichi dopo la sconfitta in Supercoppa"

Roma, 4 gen. (askanews) - Anche se la sconfitta in Supercoppa contro il Milan resterà una ferita aperta, il difensore della Juventus Daniele Rugani, carica la squadra in vista del futuro. "A tutte le sconfitte noi abbiamo sempre reagito con molta forza - dice il centrale ai microfoni di Sky Sport - quindi spero che dopo la sconfitta in Supercoppa con il Milan, che ha fatto più male torneremo in campo con una carica feroce per ripartire". Infine parla del prossimo impegno di campionato domenica sera contro il Bologna: "Mi aspetto una gara dura, è la squadra che nel girone di ritorno dello scorso campionato è riuscita a imporci il pareggio interrompendo la nostra lunga serie di vittorie. Il campionato è ancora molto lungo, mancano due turni di andata e tutto il girone di ritorno" conclude Rugani.