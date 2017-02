Juventus-Inter: continuano le polemiche, spunta nuovo caso video

Roma, 7 feb. (askanews) - Non sembrano placarsi le polemiche dopo Juventus-Inter. Dopo i presunti rigori negati ai nerazzurri e le squalifiche di Icardi e Perisic, oggi "Inter Channel" pubblica un nuovo video, non colto dalla tv, di un episodio avvenuto al minuto 69 della gara. Perisic viene colto in fuorigioco e Rizzoli fischia una punizione per la Juventus, sembra che debba esserci un cambio (ingresso di Marchisio), ma non è pronto. Chiellini apparentemente batte, senza guardare, verso Buffon, servendo in realtà Icardi che sarebbe involato verso un facile gol. A questo punto Rizzoli ferma il gioco e fa ripetere la punizione con il difensore bianconero che sembra dire poi di non aver battuto davvero la palla. Non sono chiari i motivi che spingono il direttore di gara al fischio: probabilmente vede una palla in movimento, Chiellini calcia sul tocco di Alex Sandro senza fermarla con le mani.