Juve-Bologna 3-0, Allegri: "Studio inglese. Alla Juve sto bene"

Roma, 9 gen. (askanews) - Tutto facile per la Juventus nell'ultimo posticipo della diciannovesima giornata del campionato di serie A. Grazie alla doppietta di Higuain (7' e 55') e al rigore di Dybala al 41', i bianconeri battono il Bologna 3-0 allo Stadium tornando a +4 sui giallorossi con una partita da recuperare. "A Doha sul campo non avevamo perso - spiega Massimiliano Allegri -. Abbiamo fatto non dei bei 90', ma mi sono già sfogato ed è cosa passata: servivano tre punti perché il Napoli e la Roma stanno facendo grandi cose, oggi c'era un po' di pressione e non era semplice. Nel primo tempo abbiamo concesso dei tiri in porta ma alla fine è stata una buona partita sotto l'aspetto tecnico, considerato che era la prima partita dopo la sosta, e la prima partita è la più difficile perché prendere il ritmo non è semplice". Sul futuro e le voci che lo vorrebbero vicino all'Arsenal, Allegri dice: "È vero, sto studiando inglese, ma non certo per andare all'Arsenal. Qui alla Juventus sto bene. La cosa buffa è che a Londra ci sono stato davvero, ma in vacanza con mia figlia, e il giorno stesso che sono arrivato in Inghilterra è uscita una mia foto sul Sun. Se poi la Juventus ha intenzione di cambiare allenatore, basta che me lo dica".