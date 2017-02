Roma, 26 feb. (askanews) - Vola la Juve di Massimiliano Allegri e centra la sua trentesima vittoria consecutiva allo Stadium, superando l'Empoli 2-0 con l'autogol di Skorupski e la rete di Alex Sandro. Allegri, però, non vuol sentir parlare di campionato già chiuso. "Stiamo facendo bene, ma non si è vinto ancora nulla, quindi piedi per terra e al lavoro - ammonisce il tecnico livornese -. La corsa è ancora lunga, perché il Napoli può potenzialmente arrivare a 90 punti e la Roma a 95: dobbiamo continuare la corsa su noi stessi e ci mancano ancora un po' di vittorie...". Allegri poi torna sul caso Bonucci: "Quello che è successo con Leo è una cosa che può capitare in una stagione: purtroppo, ci ha visto tutto il mondo. Se fosse capitato nello spogliatoio, sarebbe stato diverso - spiega l'allenatore della Juve -... In queste situazioni, comunque, è difficile che le cose vadano male, perché ho un gruppo di uomini straordinari e responsabili, e poi Bonucci ha dato un bello scossone per la partita contro il Porto".