Jovetic lascia l'Inter, ad un passo la cessione al Siviglia

Il montenegrino in sede a Milano per concludere il contratto

Roma, 9 gen. (askanews) - La storia tra l'Inter è Stevan Jovetic è ai titoli di coda. Molto probabilmente oggi sarà l'ultimo giorno del montenegrino con la maglia nerazzurra visto che in queste ore l'attaccante è insieme al suo procuratore nella sede dell'Inter, nel centro di Milano, per concludere la sua cessione al Siviglia. Andato a buon fine quindi il corteggiamento degli spagnoli che porterà Jovetic in Spagna con la formula del prestito oneroso con riscatto (da valutare se riscatto o obbligo). La trattativa è ben avviata che sono attesi, forse già in serata, anche i comunicati ufficiali. All'Inter era ormai fuori dal progetto tecnico di Pioli, con il quale prima di Natale si era consumata anche la rottura: adesso, dopo una stagione e mezza in nerazzurro tra luci e ombre, saluta Milano.