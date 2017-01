Roma, 19 gen. (askanews) - "L'incontro con Maradona è stata un'emozione speciale, ha scritto la storia del calcio mondiale e poi è napoletano". Commenta così Jorginho, la visita di Diego Armando Maradona al entro tecnico del Napoli a Castel Volturno. Il centrocampista azzurro, ai microfoni di radio Kiss Kiss, parla dell'inconto e del perché ha chiesto un selfie al Pibe de Oro: "Non potevo non chiedergli la foto, un personaggio così non lo vedi tutti i giorni, non so quando mi ricapiterà. Non s'era mai visto che Sarri fermasse la seduta d'allenamento, abbiamo chiesto a Diego di venire più spesso così capiterà ancora". "Ci ha detto delle belle parole - continua Jorginho- ci ha caricato per la sfida al Milan. Ora pensiamo al lavoro. É passato, è stato bello, ma adesso ripensiamo al campo e alla prossima partita". Poi parla del campionato e della lotta scudetto: "Il campionato è equilibrato e molto bello. Noi dovremo giocarcela fino alla fine perché manca ancora un girone, dunque la corsa è ancora lunga. Non dobbiamo pensare alla Juve, siamo forti dobbiamo limitare i nostri errori e pensare soltanto a noi stessi". Infine parla della sfida di sabato sera a San Siro contro il Milan: "A Milano sarà una partita non semplice, perché il Milan è ben organizzato e in casa ha qualcosa in più. Starà a noi non commettere errori e batterli. Dobbiamo abituarci a vincere sempre".