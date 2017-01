Joao Mario: "La Champions è ancora possibile"

Roma, 4 gen. (askanews) - Dal ritiro di Marbella il centrocampista dell'Inter Joao Mario parla dei prossimi obiettivi, rispondendo alle domande dei tifosi su Facebook. Per il portoghese la corsa alla Champions League è ancora possibile: "Per la Champions noi ci crediamo perché la matematica ce lo permette. Il Suning sta aiutando l'Inter e, in particolare, ha aiutato molto me - ha aggiunto - sta entrando nel club e ci sono tutte le condizioni per tornare in alto e andare in Champions League". Poi Joao Mario, racconta del suo rapporto con Gabigol: "E' giovane e deve allenarsi come si sta allenando. E' bravo, il suo spirito ci aiuta e sono sicuro giocherà sempre di più. Chiacchiero molto con lui perché parla la mia stessa lingua, è un amico. Stare qua a Marbella aiuta lo spirito di squadra, possiamo lavorare tutti insieme. Ci stiamo allenando duramente per preparare al meglio la partita contro l'Udinese di domenica che è molto importante".