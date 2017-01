James, Irving e Love trascinano i Cleveland Cavaliers

Roma, 7 gen. (askanews) - Con Irving e Love tornati sul parquet per dare manforte a LeBron James (36 punti), i Cavaliers passano sul parquet dei Nets nella prima di sei partite in trasferta. New York festeggia il rientro di Porzingis battendo i Bucks e trovando la vittoria che mette fine alla bruttissima striscia di 6 sconfitte consecutive. Bradley con 26 punti guida i Boston Celtics nella vittoria sui Philadelphia 76ers. I Wizards centrano la nona vittoria consecutiva tra le mura di casa sbaragliando la concorrenza dei Timberwoves nonostante i 41 di Wiggins. I Rockets continuano la loro rincorsa ai primi posti della Western Conference centrando la settima vittoria consecutiva. Quarta vittoria nelle ultime 20 gare dei Los Angeles Lakers. A cedere sono i Miami Heat. I Los Angeles Clippers vincono in volata sul parquet di Sacramento. Questi i risultati delle partite Nba disputate nella notte: Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 112-105 Orlando Magic-Houston Rockets 93-100 Boston Celtics-Philadelphia 76ers 110-106 Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 108-116 Milwaukee Bucks-New York Knicks 111-116 L.A. Lakers-Miami Heat 127-100 Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 119-128 Sacramento Kings-L.A. Clippers 98-106