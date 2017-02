Iran nega ingresso nazionale statunitense per Coppa del mondo

In risposta alle politiche di immigrazione del presidente Trump

Roma, 3 feb. (askanews) - L'Iran ha respinto la richiesta di partecipazione della nazionale di lotta degli Stati Uniti alle gare di Coppa del mondo in programma nella città iraniana di Kermanshah il 16 e 17 febbraio. Lo ha reso noto il portavoce del ministero degli Esteri, Bahram Qasemi, in una dichiarazione all'Irna. Qasemi ha rimarcato che l'Iran "è stato costretto ad opporsi alla partecipazione della squadra Usa a causa delle politiche del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump". Ghasemi ha spiegato anche che il caso è stato oggetto di una commissione speciale, ma che "siamo stati sfortunatamente costretti a compiere questo passo, in base agli ultimi sviluppi".