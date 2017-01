Inzaghi: "Per vincere a San Siro serve di certo un'impresa"

Roma, 30 gen. (askanews) - Nonostante sia vigilia di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, in conferenza stampa torna sulla sconfitta di sabato contro il Chievo: "La sconfitta brucia e fa male. Ho rivisto il match e faccio i miei complimenti ai ragazzi per l'impegno, poiché non si sono risparmiato. Allo stesso tempo non ho concesso alibi alla squadra. Il Chievo l'ha vinta e noi abbiamo contribuito a fargliela vincere. Dovevamo essere più cattivi sotto porta. Adesso bisogna pensare all'Inter, sarà importante". Poi il tecnico biancoceleste parla dell'Inter: "Serve compattezza e più cattiveria. C'è bisogno di lavorare tutti insieme e per vincere a San Siro serve sicuramente un'impresa. Un mese fa abbiamo fatto una buona gara, ma non è bastato. Ne abbiamo fatto tesoro". Se la Lazio dovesse battere l'Inter, in semifinale potrebbe incontrare la Roma, impegnata contro il Cesena: "Il nostro obiettivo è la semifinale, al di là della Roma. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, avremmo potuto giocarla in casa. Dovremo essere bravi a fare una buona partita e io dovrò scegliere la formazione migliore". "In classifica ci manca qualche punto, dispiace essere criticati. Contro il Chievo abbiamo fatto di tutto, purtroppo nel calcio capitano partite del genere. L'anno scorso ci è capitato a Genoa con la Sampdoria" conclude Inzaghi.