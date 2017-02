Inzaghi: "Non pensare alla Roma, testa solo al Pescara"

Roma, 4 feb. (askanews) - Vigilia di campionato per la Lazio che domani alle 15 è impegnata allo stadio Adriatico contro il Pescara. Simone Inzaghi però, in conferenza stampa, torna sulla vittoria in Coppa Italia a San Siro contro l'Inter che consentirà ai biancazzurri di giocare la semifinale contro la Roma: "Ci siamo meritati la semifinale di Coppa Italia e so quanto la nostra gente tenga al derby con la Roma, ma manca ancora un mese: dobbiamo pensare al Pescara, ho chiesto ai miei ragazzi di restare concentrati perché l'insidia maggiore è rappresentata dal nostro atteggiamento". Obbligatorio rialzare la testa per la Lazio dopo due sconfitte consecutive: "Dovremmo restare sul pezzo ancor più della partita di San Siro - ha evidenziato Inzaghi prendendo a paragone la sfida di Tim Cup vinta martedì scorso proprio contro l'Inter - Il Pescara non ci regalerà nulla, ha giocatori veloci nelle ripartenze e si è rinforzato nel mercato invernale: serve l'approccio giusto, dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni".