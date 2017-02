Inzaghi: "La Roma parte favorita ma io sono fiducioso"

Roma, 28 feb. (askanews) - Vigilia di derby per la Lazio che domani sera affronta la Roma per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, nonostante l'ottimo momento dei giallorossi è fiducioso e consapevole delle qualità dei suoi: "Noi sappiamo cosa andremo ad affrontare. Io ho molto rispetto per la Roma, per Spalletti e per il gran gioco che mostrano attualmente. Di certo i favoriti sono loro ma io sono fiducioso perché la mia Lazio è forte. Non è un caso se siamo in semifinale di Coppa Italia e 50 punti in campionato: i miei ragazzi mi danno ogni giorno di più fiducia, quindi nessuna paura, giocheremo a testa alta". Per Insaghi sarà fondamentale non subire reti: "L'imperativo è quello. Dobbiamo giocare il nostro match sapendo che dura in realtà 180 minuti. Il derby d'andata ci ha insegnato tanto: abbiamo fatto 50-60 minuti meglio di loro, poi abbiamo commesso qualche errore individuale e in questo tipo di sfide paghi ogni disattenzione. Dovremo essere molto concentrati, lo chiederò ai miei giocatori: non possiamo sbagliare l'approccio mentale". "Fare meglio della sfida con l'Udinese? Forse domenica, a livello inconscio, nella testa dei miei calciatori già c'era il derby: può capitare, lo so perché ho disputato tante stracittadine. Con l'Udinese siamo stati meno brillanti, ma contava arrivare alla vittoria e ci siamo arrivati".