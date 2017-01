Inzaghi: "La Coppa Italia è un nostro obiettivo"

Roma, 17 gen. (askanews) - Vigilia di Coppa Italia per la Lazio. La squadra allenata da Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida dell'Olimpico dove i biancocelesti ospiteranno il Genoa per l'accesso ai quarti di finale: "Sono ambizioso e ho una squadra ambiziosa: nella storia della Lazio, la Coppa Italia ha sempre avuto una grandissima importanza e anche stavolta vogliamo fare bene. Domani abbiamo l'obbligo di disputare una buona partita: alla sfida di campionato contro la Juventus penseremo da giovedì". "Quando hai la fortuna di entrare in corsa dagli ottavi, bastano due buone partite e sei già in semifinale. La formazione? Qualcosa cambierò perché abbiamo giocato partite ravvicinate, ma sicuramente non stravolgerò la squadra" conclude Inzaghi.