Inzaghi: "Domani ripartiremo. Non vogliamo perdere terreno"

Roma, 27 gen. (askanews) - Vigilia di campionato per la Lazio che domani alle 18 ospiterà il Chievo per l'anticipo della 22esima giornata di Serie A. L'allenatore biancoceleste torna sul ko di Torino contro la Juventus, dove è convinto che la squadra ha capito gli errori commessi durante la gara: "La cosa che ci ha portato in alto in classifica è senza dubbio l'atteggiamento e l'approccio alle partite. Noi non possiamo permetterci di sbagliare la mentalità con cui scendere in campo. Avremmo perso contro la Juventus, ma non dovevamo farlo così prendendo 2 gol in un quarto d'ora. Il loro messaggio è che noi non possiamo mollare di un centimetro. So che domani ripartiremo, ho visto le facce giuste". "Abbiamo parlato e abbiamo capito dove migliorare. Le tre gare dopo Natale le abbiamo vinte nonostante siano state difficili. Domani vedrete una squadra che darà tutto per i tre punti". Poi Inzaghi passa ad analizzare più da vicino la sfida al Chievo: "Domani avremo il Chievo e sarà importantissima per noi. Dobbiamo ripartire e stare con le prime. Poi si vedrà, mancheranno 3-4 giorni e parleremo con la società. Poi ci sarà anche l'Inter, ma ci penseremo da domenica mattina".