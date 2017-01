Inzaghi: "Contro l'Atalanta scontro diretto per l'Europa"

Roma, 14 gen. (askanews) - Scontro diretto in chiave Europa, quello che andrà in scena domani alle 15 allo stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta. Il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, parla di match complicato, con un allenatore Gasperini, molto preparato: "Scontro diretto? Siamo alla fine del girone d'andata e la classifica dice così. Io consco Gasperini, ci ho parlato quest'estate ad Amalfi, è un allenatore molto preparato e farà di tutto per complicarci la vita. Sono fiducioso, voglio un gruppo compatto, voglio tanto da chi parte dall'inizio e da chi parte dalla panchina così come successo domenica scorsa". "Il girone d'andata fatto è stato davvero bello - continua Inzaghi - però come già detto adesso arriva il difficile, né noi né l'Atalanta saremo più sorprese. Dovremo lavorare ancora meglio, si può migliorare, abbiamo perso contro squadre che sono state costruite per essere lì dall'inizio e sono pari a noi in classifica".

Poi Inzaghi parla dell'addio di Cataldi che è stato ceduto al Genoa in presito fino a giugno: "Ha chiesto di andare a giocare con continuità, ha fatto 11 partite su 19. 5 da titolare e 6 da subentrato. Non era contento del suo utilizzo, secondo me è stata la scelta giusta, è un giocatore nostro, un bonissimo calciatore che si è allenato nel migliore dei modi. Io poi devo fare delle scelte, avendo Biglia, Parolo, Milinkovic, Lulic e Murgia in crescita, con Leitner che sta cercando di inserirsi come Luis Alberto, gli spazi sono stati ridotti. Lo hanno voluto fortissimamente al Genoa, tornerà più forte di prima". Infine gli viene chiesto del possibile schieramento: "Per noi Anderson è il valore aggiunto, deve continuare a fare bene, ha avuto il turno di squalifica, si sta allenando nel migliore dei modi. Negli ultimi giorni ho provato la difesa a 3, ma possiamo giocare anche con il 4-3-3. Sulla destra Milinkovic e Felipe possono scambiarsi la posizione".