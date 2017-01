Roma, 21 gen. (askanews) - "Troveremo una Juve ferita ma andremo a giocarcela a viso aperto". Parola di Simone Inzaghi alla vigilia della partita che la Lazio sosterrà a Torino contro la Juventus alle 12.30. "Ho visto i ragazzi motivati, andremo a fare la nostra partita. Di impossibile non c'è nulla, ma loro in casa hanno vinto le ultime 28 partite. Noi siamo convinti di poter fare bene". La piazza lo sostiene: " Il difficile viene adesso, manca un girone di ritorno e dobbiamo farci trovare pronti. Non siamo più una sorpresa. Siamo un corsa per l'Europa e vogliamo lottare fino alla fine". Concentrazione sin dal primo minuto: "Dobbiamo partire bene, sono fiducioso, la squadra è convinta. Vogliamo fare una grande partita, anche se contro le grandi squadre spesso decidono gli episodi. Partita della svolta? Ci siamo preparati". Sfida nella sfida quella per la classifica con la Roma "C'è grande equilibrio, l'unica differenza è il derby - continua - Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, le differenze sono minime. La differenza la farà chi avrà più continuità nel girone di ritorno". La Juve ora ha dei punti deboli: "Non so chi sceglierà Allegri, io guardo alla Lazio. E in questi due giorni ho cercato di trasmettere che dipende sopratutto da noi. Abbiamo dimostrato di potercela giocare alla grande con tutti". Ad Auronzo chi l'avrebbe detto: "Probabilmente avevo già delle convinzioni su questo gruppo disponibile, ma 40 punti in 20 gare sono tantissimi. I ragazzi mi hanno dato tutto e i risultati sono venuti".