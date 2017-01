Inter, Roberto Gagliardini è ufficialmente nerazzurro

Roma, 11 gen. (askanews) - Ora è ufficiale: Roberto Gagliardini è un calciatore dell'Inter. L'ufficialità arriva direttamente dal sito nerazzurro che preleva il centrocampista classe 1994 arriva in nerazzurro dall'Atalanta, a titolo temporaneo biennale fino al 30 giugno 2018 con obbligo di riscatto. "Sono contento di essere all'Inter, è un sogno che si avvera", ha dichiarato nel suo primo giorno al centro sportivo "Suning in memoria di Angelo Moratti". "Non vedo l'ora di lavorare con mister Stefano Pioli, conoscere i compagni e ovviamente vestire questa maglia a San Siro, davanti ai tifosi dell'Inter. Spero di dare il mio contributo alla squadra per raggiungere gli obiettivi prestigiosi che questa società merita".

Nato a Bergamo, Gagliardini ha esordito proprio con l'Atalanta in TIM Cup nella stagione 2013-­2014, prima di passare in prestito a Cesena, Spezia e Vicenza in Serie B, dove ha collezionato complessivamente 51 presenze e 3 gol. Rientrato a Bergamo, ha esordito in Serie A nel maggio 2016. Nella massima serie conta 14 presenze; due le apparizioni con la Nazionale Under 21, oltre a due convocazioni con la Nazionale maggiore agli ordini del CT Giampiero Ventura.