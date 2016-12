Inter, il Suning cambia nome al centro sportivo "Pinetina"

Si chiamerà "Suning Training Center in memory of Angelo Moratti"

Roma, 20 dic. (askanews) - Il centro sportivo dell'Inter "La Pinetina" cambia nome. Da oggi si chiamerà "Suning Training Center in memory of Angelo Moratti" e a deciderlo è la nuova proprietà cinese. La comunicazione è arrivata da Michael Ganlder(Chief Revenue Officer) e Robert Faulkner (Chief Communications Officer): "Stiamo lavorando parecchio con Suning su un programma di diritti e vantaggi economici sull'espansione di Suning - spiega Gandler - che sta cercando di radicarsi anche in Europa. Il nome del centro sportivo lascia intatto il ricordo della famiglia Moratti perché Suning comprende benissimo il legame indissolubile con chi ha fatto la storia del club. Abbiamo valorizzato la società, ci sono 100 milioni di tifosi interisti in Asia e abbiamo la fortuna di poter sviluppare questo bacino grazie ai rapporti della proprietà con quella parte del mondo". Infine si parla anche dello stadio Meazza: "E' nostra intenzione è sempre quella di restare lì e ammodernarlo. Abbiamo aperti diversi tavoli di confronto per avere anche nuove sponsorizzazioni. Siamo orgogliosi di essere partner della Pirelli, non siamo interessati a guardare oltre questo accordo. Semmai cerchiamo di valorizzare quegli asset del club magari sottovalutati negli anni".