Infortunio Florenzi: tanti messaggi di auguri sui social

Roma, 17 feb. (askanews) - Dopo la notizia della rottura del crociato per la seconda volta, sono piovuti tanti messaggi di auguri per Alessandro Florenzi. Per il centrocampista della Roma i tanti messaggi di affetto non sono arrivati solo dal mondo giallorosso ma anche da tante società 'rivali'. Uno dei primi messaggi di pronta guarigione arriva dal Milan che ha twittato: "Tieni duro, supererai anche questa. In bocca al lupo". Sulla stessa linea anche la Fiorentina: "Ti sei rialzato una volta, lo farai di nuovo! Stringi i denti, ti aspettiamo in campo" si legge sull'account Twitter dei viola mentre il calciatore dell'Atalanta Gomez parla su Instagram con un "In bocca al lupo, torna presto a volare". Il compagno di squadra Antonio Rudiger ha postato un "Daje Alessandro" e un "ForzaAle". Tanti messaggi anche da parte dei tifosi non solo giallorossi che si stringono attorno allo sfortunato centrocampista della Roma.