Roma, 28 dic. (askanews) - Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino è tornato sulla decisione del Comune di Roma di ritirare la candidatura per le Olimpiadi del 2024. Il numero uno della Federazione internazionale del calcio ai microfoni di Sky ha svelato il suo punto di vista: "Personalmente penso che il fatto di poter organizzare un grande evento sportivo come un'Olimpiade o un Mondiale sia un aspetto molto positivo. Peccato che Roma non abbia voluto proseguire in questo cammino, però ovviamente sono liberi di decidere quello che vogliono". "Penso sia un'occasione persa, io sono positivo e le cose positive devono prevalere. Poi, se in passato qualcuno ha fatto cose poco serie nell'organizzazione di eventi sportivi, bisogna trattare queste problematiche, ma non togliere la possibilita' di sognare e la possibilita' concreta di lavorare a molte persone" conclude Infantino.