Infantino: "Mondiale a 48 squadre sguardo al futuro"

Roma, 10 gen. (askanews) - Dopo la decisione di allargare il Mondiale di calcio a 48 squadre, il presidente della Fifa Gianni Infantino spiega il motivo della novità e si gode la vittoria dopo che il consiglio Fifa ha dato l'ok alla riforma da lui promossa. "La notizia buona è che con questo format si può giocare nello stesso numero di giorni e che una squadra al massimo giocherà sempre 7 partite, come prima e che serviranno sempre 12 stadi - evidenzia Infantino - Ci saranno 16 Paesi in più, Paesi che non avevano mai sognato di partecipare al Mondiale e che adesso possono sognare di farlo". Sulla questione del numero di posti da assegnare a ciascuna Confederazione e novità come i rigori per decidere le partite in parità nella fase a gironi, rimanda la decisione al futuro: "Sono decisioni che prenderemo qualche anno prima - dice a proposito del Mondiale del 2026 in cui debutterà la nuova formula - Non sono necessarie adesso, adesso era importante sapere quante squadre parteciperanno e di quanti stadi ci sarà bisogno visto che stiamo preparando la documentazione per il processo di candidatura all'organizzazione del torneo".