Inaugurata sede Liceo Scientifico Sportivo all'Acqua Acetosa

Roma, 28 feb. (askanews) - Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il Rettore del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele, Paolo Maria Reale, hanno inaugurato questa mattina la sede del Liceo Scientifico a indirizzo sportivo presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all'Acqua Acetosa. E' il coronamento di un percorso iniziato con l'introduzione del nuovo indirizzo, che è stato sviluppato, negli anni, da CONI, MIUR e Convitto, precursore di un progetto che è diventato successivamente un fiore all'occhiello in tutto il Paese, certificando l'impegno profuso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per promuovere una sinergia sempre più accentuata tra il mondo dello sport e quello dell'istruzione, perseguendo una finalità che rappresenta un punto nevralgico del programma del Presidente Malagò.

L'Acqua Acetosa è diventata la casa della sezione "A" del Liceo Scientifico Sportivo del Convitto: 120 alunni che hanno abbracciato il nuovo indirizzo, credendo nella possibilità di coniugare l'attività agonistica con quella didattica. Il Presidente Malagò ha sottolineato con orgoglio l'importanza del progetto rivolgendosi agli studenti. "Perché questo centro, subito dopo i Giochi, è diventato un punto di riferimento irrinunciabile per il movimento. Stiamo cercando anche di allargare la rosa delle discipline: nell'area del galoppatoio sarà creato un nuovo Palazzetto dello Sport. Continueremo a investire perché questo è un vanto da valorizzare. E la creazione di questa sede è funzionale al proposito: in qualunque posto io vado ci richiedono un liceo sportivo. A Roma è nato come progetto sperimentale, anche grazie al MIUR, oggi si tratta di una splendida certezza. Ed essere uno studente di questo indirizzo deve essere motivo di orgoglio, perchè è proprio da un liceo sportivo che ripartirà Amatrice, pronta a ospitare ragazzi da tutta Italia e anche dal resto del mondo. Complimenti al vostro stile e alla vostra eleganza, noi contiamo su di voi perché abbiamo investito. Voi contate sul nostro mondo perché sicuramente non vi tradirà".